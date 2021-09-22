Masumlar Apartmanı Masterchef Baht Oyunu İçimizden Biri Ada Masalı Evlilik Hakkında Her Şey'e reyting şoku

Başarılı bir boşanma avukatı olan Azra Günay, işinin duayeni olan annesi Çolpan Cevher ve dik başlı kardeşi Sanem Cevher ile İstanbul'un tanınmış ve nüfuzlu insanlarının davalarına bakmaktadır. Küçük kız kardeşi Güneş ise anne ve ablalarının aksine hukuk dünyasından uzak bir yaşam sürmeyi tercih ettiği Evlilik Hakkında Her Şey ilk bölümüyle reytingde dibe çakıldı.