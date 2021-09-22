Masumlar Apartmanı Masterchef Baht Oyunu İçimizden Biri Ada Masalı Evlilik Hakkında Her Şey'e reyting şoku
21 Eylül 2021'in reyting sonuçları Masterchef, Baht Oyunu, Ada Masalı, Evlilik Hakkında Her Şey, İçimizden Biri, Masumlar Apartmanı'nı hüsrana uğrattı.
Yaşananlardan sonra Safiye, eve bir başkasının girmiş olduğu gerçeğiyle yüzleşir. Evdekileri Rüya’nın getirdiği mikroplardan korumak adına radikal bir önlem alır. Safiye izlediği Masumlar Apartmanı reytingde zirveyi rakibine kaptırdı.
Yeni oluşturulan takımlar, ilk takım oyununu gerçekleştirdi. MasterChef jürisi ise yarışmacılardan bir saat içinde Osmanlı saray ziyafetlerinden oluşan menüyü yapmalarını istediği Masterchef reyting yarışında umduğunu bulamadı.
Başarılı bir boşanma avukatı olan Azra Günay, işinin duayeni olan annesi Çolpan Cevher ve dik başlı kardeşi Sanem Cevher ile İstanbul'un tanınmış ve nüfuzlu insanlarının davalarına bakmaktadır. Küçük kız kardeşi Güneş ise anne ve ablalarının aksine hukuk dünyasından uzak bir yaşam sürmeyi tercih ettiği Evlilik Hakkında Her Şey ilk bölümüyle reytingde dibe çakıldı.
Başrollerinde Bora Akkaş, Özge Yağız, Mustafa Avkıran, Derya Alabora, Benian Dönmez ve Renan Bilek yer aldığı İçimizden biri tekrar bölümüyle ilk 10'a giremedi.