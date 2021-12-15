Masumlar Apartmanı Mahkum Masterchef Müge Anlı Esra Erol'a reyting şoku! Zirve bakın kimin

Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları salı akşamı ilk takım oyununa çıktı. Jüri iki takım yarışmacılarından nar ve zencefil ürünlerinden yaratıcı tabak çıkarmalarını istedi. Oyun sonunda kazanan takım 4-0 gibi açık ara bir farkla kırmızılılar olduğu Masterchef reytingde hüsrana uğradı.