Masumlar Apartmanı Mahkum Masterchef Müge Anlı Esra Erol'a reyting şoku! Zirve bakın kimin
7 Aralık 2021'in reyting sonuçları Mahkum, Masterchef Türkiye, Esra Erol'da, Müge Anlı ile Tatlı Sert, Masumlar Apartmanı'nı hüsrana uğrattı.
Gülben, Esat’ın babasıyla konuşmasının ardından kendisi için mühim bir yüzleşme daha yapmaya karar verdiği Masumlar Apartmanı reytinglerde zirve yarışından koptu.
Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları salı akşamı ilk takım oyununa çıktı. Jüri iki takım yarışmacılarından nar ve zencefil ürünlerinden yaratıcı tabak çıkarmalarını istedi. Oyun sonunda kazanan takım 4-0 gibi açık ara bir farkla kırmızılılar olduğu Masterchef reytingde hüsrana uğradı.
İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulduğu Mahkum reytinglerde zirve yarışına dahil olamadı.
ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenen ve beğenilen programlarından biri olan Esra Erol dünkü bölümüyle zirveyi kaptırdı.