BIST 1.565
DOLAR 7,42
EURO 9,04
ALTIN 441,54

Masumlar Apartmanı İnci'si Farah Zeynep WhatsApp'ı sildi Telegram'a isyan etti

Masumlar Apartmanı dizisinin başrollerinden Farah Zeynep Abdullah da WhatsApp'ı telefonundan sildi. Fakat Telegram uygulamasına da isyanı bastı.

Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayımlanan Masumlar Apartmanı dizisiyle her hafta sosyal medyaya damga vuran isimlerden Farah Zeynep Abdullah da yazışma uygulamalarında WhatsApp'tan vazgeçti. 

112

WhatsApp'ın kullanıcılarının güvenini sarsmasıyla birçok kullanıcısı alternatif yazışma uygulamalarına koştu. Her ne kadar karar durdurulsa da WhatsApp kullanıcıları, kararlarından dönmedi. Ünlü isimler de farklı yazışma uygulamalarını tercih etti.

212

Bu isimlerden biri de Masumlar Apartmanı dizisinin yıldızı Farah Zeynep Abdullah'ydı. Başarılı oyuncu WhatsApp'a olan güvenini kaybedince telefonuna yeni bir uygulama indirdi.

312

Farah Zeynep Abdullah'ın yeni tercihi ise Telegram oldu fakat güzel oyuncu o uygulamaya da şaka yollu isyanını dile getirdi. Telegram kullanan Farah Zeynep Abdullah herkesin bu yeni uygulamaya geçmesini ti'ye aldı.

412