Masumlar Apartmanı İnci'si Farah Zeynep WhatsApp'ı sildi Telegram'a isyan etti
Masumlar Apartmanı dizisinin başrollerinden Farah Zeynep Abdullah da WhatsApp'ı telefonundan sildi. Fakat Telegram uygulamasına da isyanı bastı.
Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayımlanan Masumlar Apartmanı dizisiyle her hafta sosyal medyaya damga vuran isimlerden Farah Zeynep Abdullah da yazışma uygulamalarında WhatsApp'tan vazgeçti.
WhatsApp'ın kullanıcılarının güvenini sarsmasıyla birçok kullanıcısı alternatif yazışma uygulamalarına koştu. Her ne kadar karar durdurulsa da WhatsApp kullanıcıları, kararlarından dönmedi. Ünlü isimler de farklı yazışma uygulamalarını tercih etti.
Bu isimlerden biri de Masumlar Apartmanı dizisinin yıldızı Farah Zeynep Abdullah'ydı. Başarılı oyuncu WhatsApp'a olan güvenini kaybedince telefonuna yeni bir uygulama indirdi.
Farah Zeynep Abdullah'ın yeni tercihi ise Telegram oldu fakat güzel oyuncu o uygulamaya da şaka yollu isyanını dile getirdi. Telegram kullanan Farah Zeynep Abdullah herkesin bu yeni uygulamaya geçmesini ti'ye aldı.