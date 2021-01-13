Masumlar Apartmanı İnci'si Farah Zeynep WhatsApp'ı sildi Telegram'a isyan etti

WhatsApp'ın kullanıcılarının güvenini sarsmasıyla birçok kullanıcısı alternatif yazışma uygulamalarına koştu. Her ne kadar karar durdurulsa da WhatsApp kullanıcıları, kararlarından dönmedi. Ünlü isimler de farklı yazışma uygulamalarını tercih etti.