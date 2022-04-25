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Masumlar Apartmanı için TRT'den olay yaratan karar dizinin hayranları inanamadı

Masumlar Apartmanı için TRT'den olay yaratan karar dizinin hayranları inanamadı

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi bitiyor. TRT kanalı reyting rekortmeni dizinin fişini çekti final tarihi belli oldu.

Masumlar Apartmanı için TRT'den olay yaratan karar dizinin hayranları inanamadı

Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004 yılında yayımlanan Madalyonun İçi romanının "Çöp Apartman" bölümünden ekrana uyarlanan Masumlar Apartmanı, ilk bölümü 15 Eylül 2020'de ekrana geldi. 

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Masumlar Apartmanı için TRT'den olay yaratan karar dizinin hayranları inanamadı

Kısa sürede büyük bir ilgi uyandıran dizi reytinglerde rekor kırmıştı. 

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Masumlar Apartmanı için TRT'den olay yaratan karar dizinin hayranları inanamadı

Farah Zeynep Abdullah'ın ayrılığı sonrası kan kaybeden dizi, Melisa Şenolsun'u transfer etmişti ama o da diziden geçen haftalarda ayrılmıştı.

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Masumlar Apartmanı için TRT'den olay yaratan karar dizinin hayranları inanamadı

Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, senaryosunun Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun kaleminden çıkan psikoloji ve dram türündeki diziden hayranlarını üzen haber geldi.

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