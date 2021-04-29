Han, olayların ardından daha sert önlemler almak zorunda kalır. Gülben ise Anıl’la yaşadıklarının şokunu atlatmaya çalışırken bir yandan da Han’ın Esat’ı ondan uzaklaştırmak için yaptığı şeyin ağırlığıyla ezilir ve radikal bir karar aldığı Masumlar Apartmanı dün akşamki bölümüyle reytinglerde zirveyi kaptırdı.