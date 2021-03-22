Masumlar Apartmanı Han'ın doktoru bakın kim Seda Akman psikolog oldu
Salı akşamlarının fenomen dizisi Masumlar Apartmanı'nda Han'ın doktoru Seda Akman oldu.
Masumlar Apartmanı dizisinde Han'ın doktorunun Kırmızı Oda dizisindeki Doktor Hanım'ın olacağı iddia edilmişti. Binnur Kaya'nın hayat verdiği Doktor Hanım karakteri daha önce Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde görülmüştü. Yine diziler arası karakter transferi olacağı konuşuluyordu ki bomba patladı.
TRT1'de Masumlar Apartmanı'nın yeni bölüm fragmanının yayımlanmasıyla gizem çözüldü. Seda Akman'ın fragmanda psikolog olarak yer alması Kırmızı Oda iddialarını ortadan kaldırdı.
Yeni bölümde İnci'nin tavsiyesi üzerine Han, psikoloğa giderek neden çöp topladığını anlatmaya başlayacak.
Senaryosu Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşmaktadır.