Masumlar Apartmanı Han paylaştı gören çıldırttı yeter artık yapma
TRT 1'in izlenen ve ses getiren dizisi Masumlar Apartmanı her bölümü ile sosyal medyanın konusu olmayı başarırken dizinin oyuncuları da yakın markajda. Fakat özellikler son bölümlerde kendine hayran bırakan bir isim var; dizinin Han'ı Birkan Sokullu.
Masumlar Apartmanı bu akşam 14. yeni bölümü ile ekrana gelecek. Daha önce işlenmemiş, gerçek hayattan kesitler sunan, senaryosu kadar oyuncuları ile de alkış toplayan dizi salı akşamlarına adını çoktan yazdırdı bile.
Fakat son haftalarda diğer oyunculardan bir adım öne çıkan birisi var; ne olursa olsun tüm ailesini birlikte tutmaya çalışan Han... Birkan Sokullu'nun hayat verdiği karakter her hafta seyircinin övgüsünü alıyor. Bu dizi sayesinde yeniden yıldızı parlayan Birkan Sokullu sosyal medyanın da yıldızı oldu.
Daha önce birçok dizide oynasına rağmen Masumlar Apartmanı ile hem seyirci kitlesini hem de hayran kitlesini arttıran oyuncu instagram hesabından 736 bin kişi tarafından takip diliyor.
Sosyal medyayı nadir kullanan isimlerden olan Birkan Sokullu yaptığı paylaşımlar ile takipçilerinin aklını başından almayı iyi biliyor. Daha çok tek olduğu ve dizi setlerinden paylaşımları tercih eden oyuncunun son fotoğrafı isyan ettirdi.