Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür ve Hekimoğlu'nu reytinglerde yenen dizi

Her hafta salı günleri yapılan haftanın elemesinde, yine heyecanlı ve duygu dolu anlar yaşandı. Aleyna Çalışkan ve Hanzade'nin eleme potasında olduğu haftada SMS birincisi Ayşe seçilirken elenen isim Yunus Emre oldu. Heyecan dolu anların yaşandığı Survivor seyirciyi ekran başında tutmayı başaramadı. Reytinglerde Survivor hüsrana uğradı.