Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür ve Hekimoğlu'nu reytinglerde yenen dizi
TV'lerdeki dizi ve programların reyting sonuçlarında Hekimoğlu ve Güldür Güldür çakıldı. Masumlar Apartmanı, Survivor, Baraj'a fark atıp zirveye yerleşen program şaşırttı.
Televizyon ekranlarındaki iddialı yapımların reytingleri bu hafta sürpriz oldu. İmam skeçleriyle gündeme gelen Güldür Güldür Show son bölümüyle reytinglerde dibe çakıldı. 9 sezondur seyirciyle buluşan Güldür Güldür Show reytinglerde ilk 10'a girmeyi başaramadı. Reyting rekortmeni TRT 1 dizisi Masumlar Apartmanı'da izleyici performansıyla şaşırttı.
Her hafta salı günleri yapılan haftanın elemesinde, yine heyecanlı ve duygu dolu anlar yaşandı. Aleyna Çalışkan ve Hanzade'nin eleme potasında olduğu haftada SMS birincisi Ayşe seçilirken elenen isim Yunus Emre oldu. Heyecan dolu anların yaşandığı Survivor seyirciyi ekran başında tutmayı başaramadı. Reytinglerde Survivor hüsrana uğradı.
Ateş ve İpek arasında vaka krizi çıktığı ve ulaşışan mutlu sonla buzların eridiği Hekimoğlu'nun son bölümü reytinglere dibe çakıldı. Sevilen dizi bu hafta da ilk 10'a girmeyi başaramadı.
Neriman babasının ölümünden dolayı kendini suçlayan Ege’ye destek olurken kendini aşan bir harekette bulduğu Masumlar Apartman'ın son bölümü reytinglerde zirve yarışından kopmadı. Sevilen dizi ilk sırayı rakibine kaptırdı.