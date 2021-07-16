Masumlar Apartmanı Gülben'i Merve Dizdar hakkında olay ihanet iddiası!
TRT! Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben'i Merve Dizdar'ın eşinden boşanma nedeninin, dizide iyi bir uyum yakaladığı rol arkadaşı Uğur Uzunel ile aşk yaşaması nedenine dayandığı iddialarına, Uzunel'den sert tepki...
Masumlar Apartmanı dizisindeki uyumlarıyla dikkat çeken Uğur Uzunel ve Merve Dizdar, aşk yaşadıkları iddialarıyla gündeme gelmişti. Dizdar'ın 3 yıllık evliliğini sonlandırması ihanet iddialarını güçlendirirken Uzunel'den çıkan haberlere cevap geldi..
Ünlü oyuncu Uğur Uzunel, önceki akşam bir ödül törenine katıldı. Rol arkadaşı Merve Dizdar'ın üç yıllık evliliğinin bitmesine neden olarak gösterilen Uzunel, hakkındaki iddialara tepki gösterdi
"Bu konuyu uzatmayın"
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Yaşananların ardından Uğur Uzunel, önceki akşam bir ödül töreninde görüntülendi. Uzunel, rol arkadaşı Dizdar'ın evliliğinin bitmesine neden olarak gösterilmesiyle ilgili iddialara isyan etti.
"Merve sevdiğim bir arkadaşım"
Uzunel, "Merve sevdiğim bir arkadaşım. Bu konu kapansa iyi olur, biraz garip oluyor. Yok öyle bir şey, biz iyi anlaşıyoruz. Böyle konuşmak da ayıp bence. Merve'nin durumu ne bilmiyorum. Bu konuları konuşmaya değmez, benimle alakalı değil. Hadsizlik etmek istemem." dedi.