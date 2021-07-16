Masumlar Apartmanı Gülben'i Merve Dizdar hakkında olay ihanet iddiası!

"Merve sevdiğim bir arkadaşım"

Uzunel, "Merve sevdiğim bir arkadaşım. Bu konu kapansa iyi olur, biraz garip oluyor. Yok öyle bir şey, biz iyi anlaşıyoruz. Böyle konuşmak da ayıp bence. Merve'nin durumu ne bilmiyorum. Bu konuları konuşmaya değmez, benimle alakalı değil. Hadsizlik etmek istemem." dedi.