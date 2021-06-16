Masumlar Apartmanı Gülben'i Merve Dizdar boşanıyor!

Oyuncu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunu dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler... Zor bir dönem yeterince.