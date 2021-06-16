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Masumlar Apartmanı Gülben'i Merve Dizdar boşanıyor!

Masumlar Apartmanı Gülben'i Merve Dizdar boşanıyor!

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın eşi Gürhan Altundaşar'dan boşanacağı iddia edilmişti. Oyuncu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak boşanma haberlerini doğruladı. Dizdar, Gürhan Altundaşar'ın arkadaşlarını da İnstagram'dan tek tek silmişti.

Masumlar Apartmanı Gülben'i Merve Dizdar boşanıyor!

TRT 1'in fenomen dizisi Masumlar Apartmanı'nda Gülben karakterine hayat veren başarılı oyuncu Merve Dizdar, 2018 yılında hayatını birleştiği meslektaşı Gürhan Altundaşar ile boşanma kararını aldıklarını açıkladı

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Masumlar Apartmanı Gülben'i Merve Dizdar boşanıyor!

Oyuncu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunu dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler... Zor bir dönem yeterince.

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Masumlar Apartmanı Gülben'i Merve Dizdar boşanıyor!

Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum."

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Masumlar Apartmanı Gülben'i Merve Dizdar boşanıyor!

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Dizdar, ÇGH2 ayrılığı ile gündeme gelen eşi Gürhan Altundaşar'ın arkadaşlarını Instagram hesabından tek tek sildi.

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