Masumlar Apartmanı Gülben eşini paylaştı pozlarını gören inanamadı
İlk bölümünden itibaren en çok izlenen TRT 1 dizisi olan Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar sosyal medya hesabına eşi ile bir pozunu paylaştı kocasını gören inanamadı. Bakın dizinini 'Südüklü Gülben'i kiminle evliymiş?
Türk televizyonlarında gerek konusu gerekse oyuncu kadrosu ile büyük ses getiren TRT1 dizisi Masumlar Apartmanı, salı akşamlarına ve reyting listesinin zirvesine adını yazdırmaya devam ediyor. Masumlar Apartmanı'nda Gülben karakterine hayat veren oyuncu Merve Dizdar ise performansı ile son günlerin en olaylı ismi!
Son sinema filmi Eltilerin Savaşı ile yükselişe geçen oyuncu Gülben karakteri ile kariyerini taçlandırdı. 34 yaşındaki başarılı isim geçtiğimiz gün eşiyle birlikte bir pozunu sosyal medyada paylaştı günün en çok konuşulanı oldu.
Masumlar Apartmanı'nın en sevilen karakterlerinden olan ve tek amacı çocukluk aşkı Esat ile evlenerek o apartmandan uzaklaşmak olan Gülben yani Merve Dizdar meğer 2 yıldır evliymiş.
Merve Dizdar 2018 yılında Çok Güzel Haraketler Bunlar 2'de 'Açın kapıyı' repliği ve 'Azeri Hoca' tiplemeleri ile büyük alkış alan oyuncu Gürhan Altundaşar ile evlenmiş.