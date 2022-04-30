Masumlar Apartmanı final yapıyor yeni dizi geliyor! Gerçek karakterlerden haber var: Gülseren Budayıcıoğlu açıkladı
Kitapları İstanbullu Gelin, Doğduğun Ev Kaderindir, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız dizilerine ilham olan Gülseren Budayıcıoğlu'ndan yeni dizi müjdesi geldi.
Haber Global ekranlarında yayınlanan 'Buket Aydın ile Yüz Yüze' programının bu haftaki konuğu, Camdaki Kız, Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda dizilerinde imzası bulunan Gülseren Budayıcıoğlu oldu.
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Buket Aydın 'Buket Aydın ile Yüz Yüze' programında samimi açıklamalarda bulundu.
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Budayıcıoğlu, Masumlar Apartmanı dizisiyle ilgili merak edilen bir gerçeği açıkladı.
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"Masumlar Apartmanı'nın gerçek karakterleri diziyle ilgili ne hissettiler?" sorusuna Budayıcıoğlu yanıt verdi.
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