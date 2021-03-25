Masumlar Apartmanı final sahnesi yıktı geçti veda mesajları geldi üzen ayrılık
TRT1'deki Masumlar Apartmanı'nda Naci'yi oynayan Tansel Öngel diziden ayrıldı mı herkesin merak konusu oldu. Konuya açıklık geldi.
Her Salı akşamı TRT 1 ekranlarında yayımlanan, herkesi ekranlara kilitleyen Masumlar Apartmanı dizisinde dün akşam hüzün hakimdi. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın 23 Mart Salı akşamı izleyici ile buluşan 27. bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı.
Herkes Naci'nin dizide ayrılıp ayrılmadığını merak eder oldu. İzleyicilerin hayalleri Safiye ve Naci'nin mutlu bir şekilde hayat sürmeleriyken Naci'nin hastalığı yüzünden Ankara'ya dönme kararı derinden sarstı. Dizinin başlarında Naci'nin gitmediğini fark eden izleyici sevinse de hayal kırıklığı oluştu. Ezgi Mola, partneri Tansel Öngel için mesajını sosyal medyadan paylaştı.
Ezgi Mola'nın Instagram hesabından Tansel Öngel'i etiketleyerek "Sen de unutma beni, unutama beni. Tansel'cim" notunu yazdı.
Öngel ise Mola'nın paylaşımını alıntı yaparak "İnsan olmaktan ve mesleğimden gurur duymak için sana bakmam yeter be canım partnerciğim" dedi. Maasumlar Apartmanı'nın Naci'si diziye böyle veda etmiş oldu.