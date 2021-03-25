Masumlar Apartmanı final sahnesi yıktı geçti veda mesajları geldi üzen ayrılık

Herkes Naci'nin dizide ayrılıp ayrılmadığını merak eder oldu. İzleyicilerin hayalleri Safiye ve Naci'nin mutlu bir şekilde hayat sürmeleriyken Naci'nin hastalığı yüzünden Ankara'ya dönme kararı derinden sarstı. Dizinin başlarında Naci'nin gitmediğini fark eden izleyici sevinse de hayal kırıklığı oluştu. Ezgi Mola, partneri Tansel Öngel için mesajını sosyal medyadan paylaştı.