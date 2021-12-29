Masumlar Apartmanı Evlilik Hakkında Her Şey Masterchef Müge Anlı Esra Erol'a reyting şoku! Zirve bakın kimin
28 Aralık 2021'in reyting sonuçları Evlilik Hakkında Her Şey, Masterchef Türkiye, Esra Erol'da, Müge Anlı ile Tatlı Sert, Masumlar Apartmanı'nı hüsrana uğrattı.
Kızının velayetini almaya kararlı olan Defne, Hızır’a karşı yeni planlar yapmaya başlar. Ural, Alina’yı kaybetme korkusunu bir türlü içinden atamaz. Sanem davayı kazanacakları konusunda onu ikna etmeye çalıştığı Evlilik Hakkında Her Şey reytinglerde dibe çakıldı.
Safiye, Naci’nin otelden ayrıldığını öğrenir. Korku ve kızgınlık arasında gidip gelirken daha fazla dayanamaz ve gidip Naci’yle yüzleşir. Sonuç umduğu gibi olmaz ve Safiye ümitsizliğe kapılır fakat Naci’nin beklenmedik bir kararla çıkagelmesi içinde yepyeni bir umut yeşerttiği Masumlar Apartmanı reytinglerde umduğunu bulamadı.
ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenen ve beğenilen programlarından biri olan Esra Erol dünkü bölümüyle reytingde geriledi.
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef Türkiye, 28 Aralık akşamı 145'inci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Büyük finale sayılı günler kalan yarışmada dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Reytinglerde program dibe çakıldı.