Masumlar Apartmanı Evlilik Hakkında Her Şey Masterchef Müge Anlı Esra Erol'a reyting şoku! Zirve bakın kimin

Sergen kayınpederi Faruk’un ölmek üzere olduğunu öğrenir. Bir yandan Faruk’un sırrını saklamak için uğraşıp, bir yandan da ona yardımcı olmaya çalışırken, Azra’ya yakalanır. Şimdi artık ikisi için de hiçbir şey eskisi gibi olamadığı Evlilik Hakkında reytingde hüsrana uğradı.