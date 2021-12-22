Masumlar Apartmanı Evlilik Hakkında Her Şey Masterchef Müge Anlı Esra Erol'a reyting şoku! Zirve bakın kimin
21 Aralık 2021'in reyting sonuçları Evlilik Hakkında Her Şey, Masterchef Türkiye, Esra Erol'da, Müge Anlı ile Tatlı Sert, Masumlar Apartmanı'nı hüsrana uğrattı.
TV8'in sen çok izlenen ve sevilen yarışma programı MasterChef'te yarışmacılar unlu mamuller konseptinde en lezzetli tabaklarını çıkarmak için mücadele verdi. MasterChef yarışmasında haftanın ilk eleme adayı 7 farklı lezzeti değerlendirmesi sonunda belirlendi. Sevilen program reytingde umduğunu bulamadı.
ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenen ve beğenilen programlarından biri olan Esra Erol dünkü bölümüyle rakibine zirveyi kaptırdı.
Sergen kayınpederi Faruk’un ölmek üzere olduğunu öğrenir. Bir yandan Faruk’un sırrını saklamak için uğraşıp, bir yandan da ona yardımcı olmaya çalışırken, Azra’ya yakalanır. Şimdi artık ikisi için de hiçbir şey eskisi gibi olamadığı Evlilik Hakkında reytingde hüsrana uğradı.
Han, Ceylan’ın gitme kararının ardından içten içe yıkılsa da ona engel olmayacaktır. Bir yandan da içini kemiren bir hatayı telafi etmek için birini ziyarete gider. Bu ziyaretin sonundaysa beklemediği bir yüzleşme yaşadığı Masumlar Apartmanı reytingde geriledi.