Masumlar Apartmanı Evlilik Hakkında Her Şey Masterchef Müge Anlı Esra Erol'a reyting şoku! Zirve bakın kimin
7 Aralık 2021'in reyting sonuçları Evlilik Hakkında Her Şey, Masterchef Türkiye, Esra Erol'da, Müge Anlı ile Tatlı Sert, Masumlar Apartmanı'nı hüsrana uğrattı.
ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenen ve beğenilen programlarından biri olan Esra Erol dünkü bölümüyle zirveyi kaptırdı.
Kazan dairesinde yaşananların ardından Ceylan duyguları altüst olmuş halde eve gider. Han ise kontrolü kaybettiği için kendine kızgındır. Telafi etmek için Ceylan’ın evine gider ancak olaylar hiç de beklediği gibi gelişmez. Safiye iyileşmeye başlasa da henüz kendini tam olarak toparlayamamıştır. Tomris’in yaptığı bir jest onu çok duygulandırır ancak takıntılarının tetiklenmesi onu zor durumda bıraktığı Masumlar Apartmanı reytingde geriledi.
Azra, Melisa davasında kilit tanık olan bakıcıya ulaşmaya kararlıdır. Bunun için Sanem'den yardım ister. Serhan Yıldırım'a Nedim'e karşı kullanabileceği bir delil verirken Nedim'in büroya gelmesiyle işler karıştığı Evlilik Hakkında Her Şey reytingde umduğunu bulamadı.
Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi oldukları, tv8'de yayınlanan 'MasterChef Türkiye 2021'in yeni bölümünde, dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Sevilen program reytingde dibe çakıldı.