Masumlar Apartmanı Evlilik Hakkında Her Şey Masterchef Müge Anlı Esra Erol'a reyting şoku! Zirve bakın kimin

Kazan dairesinde yaşananların ardından Ceylan duyguları altüst olmuş halde eve gider. Han ise kontrolü kaybettiği için kendine kızgındır. Telafi etmek için Ceylan’ın evine gider ancak olaylar hiç de beklediği gibi gelişmez. Safiye iyileşmeye başlasa da henüz kendini tam olarak toparlayamamıştır. Tomris’in yaptığı bir jest onu çok duygulandırır ancak takıntılarının tetiklenmesi onu zor durumda bıraktığı Masumlar Apartmanı reytingde geriledi.