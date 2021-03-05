Masumlar Apartmanı dizisindeki Safiye Ezgi Mola kendisine hayran bıraktı

Safiye gibi zor bir karakterin altından başarıyla kalkan yıldız isim, hayranlarını Masumlar Apartmanı dizisinde haliyle de mest ediyordu. Fakat bir derginin kapağı için verdiği pozlarla büyüledi. Dizide rolü gereği az makyajlı ve eski giyimli görünen Mola, dergi pozlarında ise bambaşkaydı...