Masumlar Apartmanı dizisinde merak konusu olmuştu! İşte o su faturası
Salı günleri izleyicisini ekran başına kitleyen Masumlar Apartmanı dizisinin, özellikle su faturası fiyatı sosyal medyada merak konusuydu. Sorunun cevabını son bölümünde cevap verildi.
Gülseren Buğdaycıoğlu’nın Madalyonun İçi kitabından uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisi seyircisini Salı geceleri TRT 1 ekranına kitlemeyi başarıyor.
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Başrollerini Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar’ın paylaştığı dizi yayınladığı son bölümün ardından sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında kendisine yer buldu.
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Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünde evde suların kesilmesi kız kardeşler Safiye ve Gülben’e kabus dolu dakikalar yaşattı.
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Su kesintisi sorununu çözmek için gelen görevli ise sosyal medyanın adeta merakını giderdi.
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