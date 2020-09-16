Masumlar Apartmanı dizisi başladı TRT'nin ilk bölüm tanıtımı olay oldu
İlk bölümüyle ekranlara gelen Masumlar Apartmanı'nın ilk bölüm önizlemesi büyük merak uyandırdı.
Birbirinden iddialı yapımlarla yeni yayın dönemine hazırlanan TRT 1’in yeni dizisi “Masumlar Apartmanı” ekran yolculuğuna başladı.
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Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanarak hazırlanan, güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile çok konuşulan dizinin başrollerini Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar Paylaşıyor.
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İlk bölümü ile izleyici karşısına çıkan “Masumlar Apartmanı”nın ilk bölümüne ait olarak yayınlanan ön izleme videosu büyük ilgi gördü.
Videoyu izlemek için tıklayın.
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“Masumlar Apartmanı” İlk bölümüyle her salı saat 20.00’de TRT’1 de…
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