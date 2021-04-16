Ezgi Mola, uzun bir sürenin ardından TRT1 ekranlarındaki Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden diziye uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisiyle ekranlara döndü. Uzun bir süredir televizyona iş yapmayan Mola'nın bu kararı ise çok yerindeydi. Çünkü Masumlar Apartmanı hem reytingleri hem sosyal medyayı alt üst etti.