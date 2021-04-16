Masumlar Apartmanı başrolü Ezgi Mola'dan radikal karar değişimi anlattı
Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karakterine hayat veren Ezgi Mola, radikal kararını herkese açıkladı.
Ezgi Mola, uzun bir sürenin ardından TRT1 ekranlarındaki Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden diziye uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisiyle ekranlara döndü. Uzun bir süredir televizyona iş yapmayan Mola'nın bu kararı ise çok yerindeydi. Çünkü Masumlar Apartmanı hem reytingleri hem sosyal medyayı alt üst etti.
Oldukça başarılı bir yapım olarak adını altın harflerle yazdıran dizide Safiye karakterine hayat veren Ezgi Mola, oyunculuğuyla herkesi yeniden kendisine hayran bıraktı. Başarılı oyunculuğuyla alkışları toplayan yıldız isim, son olarak ise radikal bir kararıyla konuşuldu.
Beslenme şeklini tamamen değiştirdiğini duyuran Ezgi Mola, vegan beslendiğini açıklarken kısa sürede hayatındaki değişikliklerden de bahsetti.
Mola, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
''Ne güzel uyandım be! Bir sağlık merkezine gittim tam bir hafta önce. Tüm iç organlarım tarandı, bir nevi check-up yapıldı.''