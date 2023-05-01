'Masumlar Apartmanı' bakın şimdi ne halde... Erotik shop açıldı!
"Masumlar Apartmanı" dizisinin çekildiği Beyoğlu'ndaki Temel Apartmanı’na erotik shop açıldı.
Masumlar Apartmanı dizisi TRT 1 ekranında 15 Eylül 2020 yılında başlamış, 24 Mayıs 2022 tarihinde yayımlanan 71. bölümüyle de veda etmişti.
2 sezon süren dizi televizyon tarihinin önemli işleri arasına adını yazdırmayı başarmıştı. OGM Pictures imzalı dizinin başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu yer alıyordu.
Dizinin hikâyesi kadar, projenin çekildiği apartman da meşhur olmuştu. Temel Apartmanı’na erotik shop açıldı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Beyoğlu Jurnal Sokak’ta bulunan ve 1912 yılında inşa edilen Temel Apartmanı, iki yıl boyunca dizi ekibine ev sahipliği yaptı.