Masumlar Apartmanı 2. bölümü sezonun izleyici rekorunu kırdı dizinin Gülben'i konuştu

Çağrı Lostuvalı, oyuncuların her birinin enerjisinin farklı olduğuna işaret ederek, "Hepimiz biliyoruz ki dizilerde ekip, yönetmen ve oyuncu kadrosunun aynı dili yakalayabilmesi bir süreçtir. Ben yine kendimi bu anlamda da şanslı buluyorum. Biz bu yolu çok hızlı katettik. Çünkü karakterleri iki taraf da sahiplenince, kafa yorunca o dil çok çabuk oluşabiliyor." diye konuştu.

Dizilerde daha gerçek ve yaşanmışlıkları ele alan hikayelerin daha sık yer alması gerektiğine vurgu yapan Lostuvalı, "Televizyonun toplum üzerindeki sorumluluğu çok önemli ve bununla hareket etmek çok kıymetli. Ben de bunun bir parçası olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.