Masumlar Apartmanı 2. bölümü sezonun izleyici rekorunu kırdı dizinin Gülben'i konuştu
Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun İçi" adlı romanından uyarlanan, TRT 1'in yeni dizisi "Masumlar Apartmanı", sezonun izleyici rekorunu kırdı.
Gerçek bir hayat hikayesini işleyen dizi, salı günü yayınlanan 2. bölümün ardından reytinglerde sezonun en iyi sonuçlarını elde etti Çekimleri, Beyoğlu'nda gerçekleştirilen dram türündeki dizinin başrollerini, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar paylaşıyor. Dizinin yönetmeni Çağrı Lostuvalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin yaklaşık bir yıl önce ortaya çıktığını söyledi.
Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun İçi" kitabında yer alan "Çöp Apartmanı" bölümünü, yapımcı Onur Güvenatam'ın dizi yapmak istediğini ifade eden Lostuvalı, yapımın böylece hayata geçtiğini dile getirdi. Lostuvalı, bu konuyu dert edindiği için Güvenatam'a teşekkür ederek, "Televizyonda, gerçek hikayeler anlatan, büyük entrikaların olmadığı daha basit, yalın ve samimi projelerin peşinden gittiği için kendisini çok seviyorum. Bu hikaye için de buluştuğumuzda, ben seve seve proje içinde olmak istedim." dedi.
Hikayenin oldukça samimi olduğunu vurgulayan yönetmen, şunları aktardı:
"Televizyonda, ekran karşısındaki insanlar, izlerken nasıl kendilerinden bir şeyler buluyorsa, biz de sahneleri çekerken konuya çok çok yoğunlaşıyoruz. Gerçekten ağladığımız anlar oldu. Çünkü bu hikayeye, yaşanmışlığa, insanların gerçekten bu acıyı çekmiş olmasına inanıyoruz. Her anlamda, bu dizi bizim için çok kıymetli. En büyük şansımız Deniz Madanoğlu'nun kalemi ve oyuncularımızın esnekliği. Bu işi, bu inanmışlıkla sahiplenmeleri çok kıymetli. Çok teşekkür ederiz ki hepimizi reytinglerle değil, duygusal olarak mutlu eden bir sonuç ortaya çıktı."
Çağrı Lostuvalı, oyuncuların her birinin enerjisinin farklı olduğuna işaret ederek, "Hepimiz biliyoruz ki dizilerde ekip, yönetmen ve oyuncu kadrosunun aynı dili yakalayabilmesi bir süreçtir. Ben yine kendimi bu anlamda da şanslı buluyorum. Biz bu yolu çok hızlı katettik. Çünkü karakterleri iki taraf da sahiplenince, kafa yorunca o dil çok çabuk oluşabiliyor." diye konuştu.
Dizilerde daha gerçek ve yaşanmışlıkları ele alan hikayelerin daha sık yer alması gerektiğine vurgu yapan Lostuvalı, "Televizyonun toplum üzerindeki sorumluluğu çok önemli ve bununla hareket etmek çok kıymetli. Ben de bunun bir parçası olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.