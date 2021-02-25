Masumiyet'in kötü karakteri Serkay Tütüncü linçlere böyle cevap verdi

Dün akşam yeni başlayan ve herkesin merakla beklediği dizi Masumiyet'te Serkay Tütüncü, ünlü işadamı İlker Ilgaz'ı canlandırıyor. Başkasıyla evlenmek üzere olan İlker Ilgaz (Serkay Tütüncü), 19 yaşındaki Ela ile de yasak aşk yaşarken beklenmedik bir olay gelişti.