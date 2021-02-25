Masumiyet'in kötü karakteri Serkay Tütüncü linçlere böyle cevap verdi
FOX TV'nin yeni dizisi Masumiyet dün akşam 1. bölümüyle başladı. Hülya Avşar, Deniz Çakır, Mehmet Aslantuğ, Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan'ın başrollerde oynadığı dizi sosyal medyada gündem oldu.
Dün akşam yeni başlayan ve herkesin merakla beklediği dizi Masumiyet'te Serkay Tütüncü, ünlü işadamı İlker Ilgaz'ı canlandırıyor. Başkasıyla evlenmek üzere olan İlker Ilgaz (Serkay Tütüncü), 19 yaşındaki Ela ile de yasak aşk yaşarken beklenmedik bir olay gelişti.
Serkay Tütüncü'nün canlandırdığı dizinin kötü İlker karakterine ise sosyal medyada tepki yağdı. Masumiyet'in ilk bölümü sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.
Serkay Tütüncü, canlandırdığı İlker karakterinden ötürü kendisine gelen tepkilere "Linçleri böyle kucaklıyorum" paylaşımı yaptı.
Sosyal medyada ise Masumiyet ve Serkan Tütüncü'nün canlandırdığı İlker karakteriyle ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı.