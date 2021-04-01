Masumiyet'in Ela'sı İlayda Alişan kapak pozuyla mest etti bakın neler söyledi
FOX TV'de yayımlanan Masumiyet dizisinin oyuncularından İlayda Alişan, Elele Dergisi'ne kapak oldu.
Hülya Avşar, Deniz Çakır ve Mehmet Aslantuğ gibi birbirinden başarılı isimlerin başrolünde olduğu Masumiyet dizisinde Serkay Tütüncü ile beraber rol alan İlayda Alişan, başarılı oyunculuğuyla gönüllere taht kurdu. Yayımlandığı ilk günden beri ilgiyle izlenen Masumiyet dizisinin sevilen isimlerinden biri haline geldi.
Masumiyet'te Ela karakterine hayat veren İlayda Alişan, son zamnların yıldızı en çok parlayan isimlerinden biri haline gelirken en çok konuşulan oyunculardan biri de oldu.
Durum böyle olunca yeni projeler için İlayda Alişan'a teklifler yağmaya başladı. Elele Dergisi'nin kapağına da konuk oldu. Kapak pozu ise herkesin beğenisini kazandı.
Elele dergisinin Nisan sayısının kapağını süsleyen genç oyuncu; yaratıcılık, hayaller, kimlik ve kadın olmak üzerine de soruları yanıtladı…