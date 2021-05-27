Masumiyet yıldızı İlayda Alişan'dan Serkay Tütüncü'yle aşk açıklaması
13 bölümle final yapan Masumiyet dizisinin yıldızı İlayda Alişan'la Serkay Tütüncü'nün sevgili olduğu iddia edilmişti. Açıklama geldi.
FOX TV'de 13 hafta önce yayınlanmaya başlayan Masumiyet dizisi final yaptı. Herkes sezon finali beklerken diziden gelen final haberi seyirciyi üzdü. İlk bölümden beri güçlü oyuncu kadrosu beğenilen dizide iki yıldız Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan da birbirine çok yakıştırıldı.
Set ortamında beraber sosyal medya paylaşımları yapan ikili, set dışında da sıklıkla görüşmeye başlayınca dedikodu kazanı kaynadı. İkilinin aşk yaşadıkları iddia edildi.
İlayda Alişan, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunarak son dönemde hakkında çıkan aşk iddialarını yalanladı.
Alişan, adı önce 'Şampiyon'daki partneri Halit Özgür Sarı, sonra da final yapan 'Masumiyet' dizisindeki rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile anılmıştı.