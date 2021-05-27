Masumiyet yıldızı İlayda Alişan'dan Serkay Tütüncü'yle aşk açıklaması

FOX TV'de 13 hafta önce yayınlanmaya başlayan Masumiyet dizisi final yaptı. Herkes sezon finali beklerken diziden gelen final haberi seyirciyi üzdü. İlk bölümden beri güçlü oyuncu kadrosu beğenilen dizide iki yıldız Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan da birbirine çok yakıştırıldı.