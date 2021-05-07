Masumiyet Sadakatsiz Survivor Benim Adım Melek'e reyting şoku! Zirve bakın kimin

Bir arada yeni bir hayata başlamak için çocuklarıyla Almanya’dan dönen Melek, Kerem’in gidecek olmasıyla perişan olduğu Benim Adım Melek'in son bölümü reytinglerde umduğunu başarıyı yakalayamayıp ilk 10'un dışında kaldı.