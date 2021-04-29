Masumiyet Sadakatsiz Doğduğun Ev Kaderindir'e reyting şoku! İlk sırayı bakın kim kaptı
28 Nisan 2021'in reyting sonuçları Sadakatsiz, Masumiyet ve Doğduğun Ev Kaderindir'i hüsrana uğrattı.
Asya ve Derin'i kaçıran Faruk yakalanıyor ancak çıkan arbede sonucu Asya vurulduğu Sadakatsiz'in son bölümü reytinglerde umduğu başarıyı elde edemedi. Sevilen dizi zirveyi rakibine kaptırdı.
Hale, adım adım İsmail’in sonuna yürürken, Ela ise kendi gerçeğinin peşinde İlker’le tehlikeli bir oyunun içindedir. Telefonun ucundaki suç ortağı tarafından yönlendirilen Ela’nın attığı yanlış adımlar onu hiç istemediği sonuçlara götürdüğü Masumiyet dün akşamki bölümüyle bu hafta da ilk 10'a giremedi.
Barış'ın kalbi son kez kırılır. Dönüşü olmayan bir sona giderken her şey, Barış'ın kendi zaaflarıyla, çocukluğuyla ve duygularıyla hesaplaştığı Doğduğun Ev Kaderindir son bölümüyle ilk 10'a giremeyen bir diğer dizi oldu.
İşte çarşamba günü reytingler...
10 - Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV)