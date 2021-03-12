Masumiyet Doğduğun Ev Kaderindir çakıldı Sadakatsiz'e büyük şok! Zirve kimin
10 Mart 2021'in reyting sonuçları Masumiyet'i ve Doğduğun Ev Kaderindir'i hüsrana uğrattı. Sadakatsiz ise rakibi karşısında yükseliş gösteremedi.
Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır'ın yer aldığı Masumiyet üçüncü bölümüyle dün akşam hüsrana uğradı. Geçtiğimiz haftalarda iki bölümüyle ilk 10'a girmeyi başaran dizi, dün akşamki bölümüyle ilk 10'a giremedi.
Sinan ile beraber açılışa katılan Asya'nın yeni ilişki haberi gazetelere yansıyarak tüm şehre yayıldığı Sadakatsiz'in son bölümü reytinglerde bir artış gösteremedi. Zirveye haftalardır yerleşemeyen Sadakatsiz, yerini korumaya devam etti.
Son aylarda Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrılan isimler, sevilen dizinin reytinginin dibe çakılmasına neden oldu. Zirve yarışından kopan dizi haftalardır yükseliş gösteremedi.
İşte çarşamba günü reytingleri...
10 - Doğduğun Ev Kaderindir (TV8)