Masumiyet dizisinin Ela'sı İlayda Alişan ev halini paylaştı takipçilerinden beğeni yağdı
Masumiyet dizisinin Ela'sı İlayda Alişan Instagram hesabından paylaştığı ev pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu. Doğallığıyla dikkat çeken güzel oyuncuya beğeni yağdı.
FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, Tolga Güleç ve Serkay Tütüncü ile başrollerini paylaşan İlayda Alişan evinde çekildiği kareleri takipçileriyle paylaştı.
Masumiyet'te Ela karakteriyle gösterdiği başarılı performans ile göz dolduran genç oyuncu İlayda Alişan, Instagram paylaşımlarıyla hayranlarını adeta büyüledi.
Instagram hesabında 1 milyon 600 bin takipçisi bulunan 25 yaşındaki oyuncunun Masumiyet dizisindeki performansı kadar güzelliği de dikkat çekiyor.
Eşofmanlı, gözlüklü ev pozlarını takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncununun sempatik halleri beğeni topladı.