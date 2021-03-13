Masumiyet dizisinin başrolü Hülya Avşar cinsel yönelimini açıkladı! 'Seks, para, zeka...'
FOX TV'de yayımlanan Masumiyet dizisinin başrolü Hülya Avşar, cinsel yönelimini açıkladı. Avşar'ın açıklamaları bomba etkisi yaratacak.
FOX TV'de yayımlanan Masumiyet adlı dizide başrol oynayan Hülya Avşar, uzun bir aranın ardından ekranlara muhteşem bir dönüş yaptı. Masumiyet dizisi de ekranlarda büyük bir ilgi gördü. Avşar kızı Masumiyet dizisiyle adından söz ettirirken cinselliğe dair söylemleri ön plana geçti.
Avşar kızı, arkadaşını ziyaret ettiği bir hastane çıkışında kameraların objektifine takıldı. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden ünlü oyuncu, özeline dair çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Bir süredir hayatında kimse olmayan Avşar, sebebini de söyledi.
Ya ihtiyaç hissediyorsun diye abuk sabuk bir hayat yaşayacaksın, ya da karşına düzgün biri çıkana kadar bekleyeceksin. Bir de ben çok alıştım, özgürlük çok güzel bir şey" diyen Avşar, şöyle devam etti:
"Para, seks... Bence özgürlük dünyanın en büyük mutluluğu. Bundan sonra kalk evlen... Onları unutun.''