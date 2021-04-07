Masumiyet dizisindeki filtreli hali için Hülya Avşar kıyameti kopardı 'Gerildik!'
Masumiyet dizisinde Hülya Avşar'a uygulanan filtre görenleri hayrete düşürmüştü. Avşar kızı, filtreden haberi olmadığını söyledi.
Uzun bir aranın ardından yeniden ekranlara dönen Hülya Avşar, FOX TV'de yayımlanan Masumiyet dizisinin son bölümünde olay yarattı. Geçtiğimiz hafta dizinin son bölümünün yayımlanmasıyla herkes Avşar'ın yüzüne uygulanan filtreyi konuşmaya başladı.
Abartılı filtre yüzünden zaman zaman televizyon ekranlarında burnu bile görünmeyen Hülya Avşar, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu. Birbirinden espirili paylaşımların yapılması üzerine Avşar da durumu tiye aldı.
Fakat gerçek bundan ibaret değilmiş. Hülya Avşar, kendisine uygulanan filtreden bi' habermiş. Dolayısıyla da kıyametleri koparmış.
Filtreli sahnelerden haberi olmadığını söyleyen Hülya Avşar, şunları söyledi:
''Hepimiz şaşırdık, valla bir yanlışlık oldu. Aramam gereken yerleri aradım biraz gerildik, ama sonra da ne olacak yani dalga geçmeye başladım. Umrumda değil neysek o!''