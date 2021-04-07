Masumiyet dizisindeki filtreli hali için Hülya Avşar kıyameti kopardı 'Gerildik!'

Filtreli sahnelerden haberi olmadığını söyleyen Hülya Avşar, şunları söyledi:

''Hepimiz şaşırdık, valla bir yanlışlık oldu. Aramam gereken yerleri aradım biraz gerildik, ama sonra da ne olacak yani dalga geçmeye başladım. Umrumda değil neysek o!''