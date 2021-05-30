Masumiyet dizisinde oynayan Serkay Tütüncü'den bomba cinsel ilişki itirafı
FOX TV'deki Masumiyet dizisinde İlker karakterine hayat veren Serkay Tütüncü, İlayda Alişan'la aşk iddialarına cevap verdi. Eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü'nün cinsel ilişki itirafı ise olay yarattı.
FOX TV'de final yapan Masumiyet dizisinde rol alan eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü, rol arkadaşı İlayda Alişan'la aşk yaşadıkları iddialarını Hürriyet'e verdiği röportajda cevapladı. Tütüncü, kendi iç dünyasıyla ilgili de bilinmeyenleri anlattı.
Serkay Tütüncü cinsel hayatla ilgili düşüncelerini ifade ederken, söyledikleriyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Tütüncü, şunları söyledi:
"Cinsel ilişki bence hayat enerjisi, herkesin hayatında hep olmalı. Seksüel çekimin olduğu yerde her zaman bir merak vardır. Hep diri tutar. Bu aslında yaptığımız iş için de geçerli.''
''Partnerinle cinsel ilişkiye girmek zorunda değilsin, sadece seyircinin sizi cinsel ilişkiye girerken hayal etmesini sağla, yeter."
Adı rol arkadaşı İlayda Alişan ile aşk dedikodularına karışan Serkay Tütüncü, net bir şekilde sevgili olmadıklarını belirtti. Tütüncü açıklamasında, "İlayda ile sevgili değiliz. Hikayeyi inandırdık" ifadelerini kullandı.