Masumiyet dizisinde 'Cem Garipoğlu' detayı o cinayetten esinlenildi

Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır gibi ünlü isimlerin yer aldığı Masumiyet dizisi, kanalın yüzünü güldüren bir yapım oldu. Dizi hem televizyon ekranlarında hem de sosyal medyada bir hayli ilgi çekti. Youtube'da 4 günde 4 milyon kez izlendi.