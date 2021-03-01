Masumiyet dizisinde 'Cem Garipoğlu' detayı o cinayetten esinlenildi
FOX TV'nin yeni dizisi Masumiyet'in Cem Garipoğlu cinayetinden yola çıkılarak yazıldığı iddia edildi.
Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır gibi ünlü isimlerin yer aldığı Masumiyet dizisi, kanalın yüzünü güldüren bir yapım oldu. Dizi hem televizyon ekranlarında hem de sosyal medyada bir hayli ilgi çekti. Youtube'da 4 günde 4 milyon kez izlendi.
tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İkinci bölümü merakla beklenen diziyle ilgili kulislerde bir de çarpıcı iddia dolaşıyor. Masumiyet'te sevgilisi Ela'yı (İlayda Alişan) canavarca hislerle darp edip öldü sanarak çöpe atan zengin ailenin oğlu İlker karakterinin (Serkay Tütüncü) Cem Garipoğlu'nun hikayesinden yola çıkılarak yazıldığı öne sürüldü.
Ünlü senarist Sırma Yanık'ın ilk kod isimleri "Defne'nin Son Günü" ve "Yaşı 19" olan diziyi yazarken hafızalardan silinmeyen bu korkunç cinayetten esinlendiği konuşuluyor.
Oldukça varlıklı bir ailenin oğlu olan Cem Garipoğlu 2009 yılında 17 yaşındaki kız arkadaşı Münevver Karabulut'u öldürmüş.