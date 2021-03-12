Masumiyet dizi setinde küfürler savurduğu iddia edilen Deniz Çakır olayı açıkladı

Ayrıca yapımcı şirket, set çalışanının iddia ettiği gibi bir olay yaşanmış olsaydı istifa etmek yerine haklarını savunabileceğine de parmak bastı. Suç duyurusunda bulunan çalışanın daha önce de Sefirin Kızı ve Gönül Dağı setlerinde sorun yaşadığı ve bu dizilerin yapımcılarıyla mahkemelik olduğu ortaya çıktı.