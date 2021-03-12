Masumiyet dizi setinde küfürler savurduğu iddia edilen Deniz Çakır olayı açıkladı
FOX TV Masumiyet setinde çalışan kostüm görevlisi Deniz Çakır hakkında suç duyurusunda bulundu. Çakır, olaya ilişkin ilk kez açıklama yaptı.
Hülya avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ın başrollerinde olduğu Masumiyet dizi seti, geçtiğimiz günlerde karıştı. Set çalışanlarından kostüm görevlisi olan Çağatay Görgen, Deni Çakır'ın kendisine küfürler savurup herkesin içinde hakaretlerle rencide ettiğini söyleyerek suç duyurusunda bulundu.
Yaşanan bu olayların ardından Masumiyet dizisinin yapımcı şirketi Gold Film, açıklama yaptı. Set çalışanının olayın yaşandığı gün 6 Mart'tan 2 gün önce şirkete istifa dilekçesi verdiğini belirtti. Yaşanan olaya dair herhangi bir kişinin görgü tanığı olmadığının da altını çizen şirket, set çalışanının beyanlarının asılsız olduğunu söyledi.
Ayrıca yapımcı şirket, set çalışanının iddia ettiği gibi bir olay yaşanmış olsaydı istifa etmek yerine haklarını savunabileceğine de parmak bastı. Suç duyurusunda bulunan çalışanın daha önce de Sefirin Kızı ve Gönül Dağı setlerinde sorun yaşadığı ve bu dizilerin yapımcılarıyla mahkemelik olduğu ortaya çıktı.
Suç duyurusuna bulunulmasının ardından Deniz Çakır için sosyal medyada olumsuz birçok yorum yapıldı. Çakır ise bugün konuya ilişkin suskunluğunu bozdu.