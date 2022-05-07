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Mastürbasyondan sonra çıplak fotoğraf itirafı! İç çamaşırı gözükünce Aynur Aydın'a tepki yağdı

Mastürbasyondan sonra çıplak fotoğraf itirafı! İç çamaşırı gözükünce Aynur Aydın'a tepki yağdı

Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Aynur Aydın itiraflarıyla şaşırttı.

Mastürbasyondan sonra çıplak fotoğraf itirafı! İç çamaşırı gözükünce Aynur Aydın'a tepki yağdı

Yaptığı paylaşımlarla en çok konuşulan isimlerin başında gelen ünlü şarkıcı Aynur Aydın, YouTube'da yayınlanan Armağan Çağlayan'ın sunduğu 'Normalleştiremediklerimizden misiniz' programına konuk oldu.

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Mastürbasyondan sonra çıplak fotoğraf itirafı! İç çamaşırı gözükünce Aynur Aydın'a tepki yağdı

Samimiyeti ve içtenliğiyle dikkatleri üzerine çeken 36 yaşındaki şarkıcı Aynur Aydın kıyafetiyle yine eleştirildi.

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Mastürbasyondan sonra çıplak fotoğraf itirafı! İç çamaşırı gözükünce Aynur Aydın'a tepki yağdı

Elbisesinin önünü açan Aynur Aydın'ın beyaz sütyenini göstermesi izleyicilerin hoşuna gitmedi.

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Mastürbasyondan sonra çıplak fotoğraf itirafı! İç çamaşırı gözükünce Aynur Aydın'a tepki yağdı

Aydın'a "Fazla cinselliğe önem veren bir şarkıcı bu kadarına bence gerek yok yine de hoş bir bölüm teşekkürler", "Giyim tarzınıza göre her şey sizin için normal", "Kıyafetlerinin rüküşlüğünden videodaki soruları kaçırdım" yorumları geldi.

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