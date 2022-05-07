Mastürbasyondan sonra çıplak fotoğraf itirafı! İç çamaşırı gözükünce Aynur Aydın'a tepki yağdı
Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Aynur Aydın itiraflarıyla şaşırttı.
Yaptığı paylaşımlarla en çok konuşulan isimlerin başında gelen ünlü şarkıcı Aynur Aydın, YouTube'da yayınlanan Armağan Çağlayan'ın sunduğu 'Normalleştiremediklerimizden misiniz' programına konuk oldu.
Samimiyeti ve içtenliğiyle dikkatleri üzerine çeken 36 yaşındaki şarkıcı Aynur Aydın kıyafetiyle yine eleştirildi.
Elbisesinin önünü açan Aynur Aydın'ın beyaz sütyenini göstermesi izleyicilerin hoşuna gitmedi.
Aydın'a "Fazla cinselliğe önem veren bir şarkıcı bu kadarına bence gerek yok yine de hoş bir bölüm teşekkürler", "Giyim tarzınıza göre her şey sizin için normal", "Kıyafetlerinin rüküşlüğünden videodaki soruları kaçırdım" yorumları geldi.