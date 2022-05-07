Mastürbasyondan sonra çıplak fotoğraf itirafı! İç çamaşırı gözükünce Aynur Aydın'a tepki yağdı

Aydın'a "Fazla cinselliğe önem veren bir şarkıcı bu kadarına bence gerek yok yine de hoş bir bölüm teşekkürler", "Giyim tarzınıza göre her şey sizin için normal", "Kıyafetlerinin rüküşlüğünden videodaki soruları kaçırdım" yorumları geldi.