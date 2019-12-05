Mastürbasyon videosuyla olay olan Kerimcan Durmaz'ın cezası belli oldu

Dava dosyasındaki görüntülerin kendine ait olduğunu belirten sanık Kerimcan Durmaz, kendisini şu sözlerle savundu:

Arkadaşıma gönderdim sanıyordum: "Hamburg'tan dönerken sadece iki yakın arkadaşımın olduğu gruba uçakta çekmiş olduğum paylaşımı gönderdiğimi sanıyordum.''