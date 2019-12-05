Mastürbasyon videosuyla olay olan Kerimcan Durmaz'ın cezası belli oldu
Uçakta çektiği mastürbasyon videosunu sosyal medya hesabı Instagram'dan yayımlayan Kerimcan Durmaz'ın cezası belli oldu.
Sosyal medya fenomeni ve DJ'lik yapan Kerimcan Durmaz, sosyal medya hesabı Instagram'dan yayımladığı ve herkes tarafından tepki topladığı mastürbasyon videosuna ilişkin olarak çıktığı mahkeme karara bağlandı.
Gaziosmanpaşa 16. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Kerimcan Durmaz ve avukatları katıldı. Duruşmada ayrıca müştekiler adına avukat Begüm Gürel hazır bulundu.
Dava dosyasındaki görüntülerin kendine ait olduğunu belirten sanık Kerimcan Durmaz, kendisini şu sözlerle savundu:
Arkadaşıma gönderdim sanıyordum: "Hamburg'tan dönerken sadece iki yakın arkadaşımın olduğu gruba uçakta çekmiş olduğum paylaşımı gönderdiğimi sanıyordum.''
Sonradan öğrendim: ''Fakat havaalanına iniş sırasında telefonun sinyal alması neticesinde bu paylaşımımı yakın arkadaş grubuma değil, Instagram hikaye bölümünde paylaşılmış olduğunu yine arkadaşlarımın beni araması neticesinde öğrendim."