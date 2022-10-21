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Mastürbasyon sahneleri gündem olmuştu sevgilisi yakışıklı oyuncu çıktı!

Mastürbasyon sahneleri gündem olmuştu sevgilisi yakışıklı oyuncu çıktı!

Dijital platformlarda yayınlanan Dünyayla Benim Aramda dizisindeki mastürbasyon sahnesiyle magazin gündemine bomba gibi düşen güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın sevgilisi de kendisi gibi oyuncu. TRT 1'in sevilen dizisi Kasaba Doktoru'nun yıldızı Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan'ın sevgilisi çıktı.

Mastürbasyon sahneleri gündem olmuştu sevgilisi yakışıklı oyuncu çıktı!

Demet Özdemir, Metin Akdülger ve Buğra Gülsoy gibi isimleri başrollerinde barındıran dijital dizi Dünyayla Benim Aramda'daki sahneleriyle çok konuşulan Hafsanur Sancaktutan bazı kesimlerden tepki görmüştü. Kameralar dışındaki yaşamı merak konusu olan Hafsanur Sancaktutan'ın sevgilisi meğer kendisi gibi ünlü isimmiş.

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Mastürbasyon sahneleri gündem olmuştu sevgilisi yakışıklı oyuncu çıktı!

22 yaşındaki Hafsanur Sancaktutan, 2018 yılında rol aldığı Gülperi dizisiyle ekran yolculuğuna başladı.

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Mastürbasyon sahneleri gündem olmuştu sevgilisi yakışıklı oyuncu çıktı!

Aslen Rizeli olan Hafsanur Sancaktutan, Aşk Ağlatır ve Son Yaz gibi dizilerde oynadı.

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Mastürbasyon sahneleri gündem olmuştu sevgilisi yakışıklı oyuncu çıktı!

Şimdilerde Darmaduman dizisiyle televizyon ekranlarına dönen oyuncu, Disney Plus yapımı Dünyayla Benim Aramda dizisiyle çok konuşuldu.

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