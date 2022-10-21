Mastürbasyon sahneleri gündem olmuştu sevgilisi yakışıklı oyuncu çıktı!

Demet Özdemir, Metin Akdülger ve Buğra Gülsoy gibi isimleri başrollerinde barındıran dijital dizi Dünyayla Benim Aramda'daki sahneleriyle çok konuşulan Hafsanur Sancaktutan bazı kesimlerden tepki görmüştü. Kameralar dışındaki yaşamı merak konusu olan Hafsanur Sancaktutan'ın sevgilisi meğer kendisi gibi ünlü isimmiş.