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Mastershef Somer Sivrioğlu'ndan seks itirafı maaşları öğrenince vazgeçti

Mastershef Somer Sivrioğlu'ndan seks itirafı maaşları öğrenince vazgeçti

Masterchef'in şefi Somer Sivrioğlu yaptığı çarpıcı açıklamalarla hayranları şaşkına çevirdi.

Mastershef Somer Sivrioğlu'ndan seks itirafı maaşları öğrenince vazgeçti

TV8'de yayınlanan Masterchef Türkiye yarışmasıyla popülerliğe kavuşan 50 yaşındaki Somer Sivrioğlu Türkiye’deki ilk restoranı Efendy’yi açtı. Sivrioğlu, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuştu.

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Mastershef Somer Sivrioğlu'ndan seks itirafı maaşları öğrenince vazgeçti

* Yemek sana ne ifade ediyor?
Tutku. Hayatın anlamı. Her şey.

* Yemeği yapmak mı yoksa yemek mi senin için daha tatmin edici?
Güzel yemek yapmanın profesyonel zevki bambaşka ama ben yemek yerken de inanılmaz zevk alıyorum. Biri ruhumu besliyor, diğeri de insanları beslediğim için beni mutlu ediyor.

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Mastershef Somer Sivrioğlu'ndan seks itirafı maaşları öğrenince vazgeçti

* Peki, bir şefi iyi yapan nedir?
Çok iyi bir gözlemci olması. İyi yemek yemeden iyi yemek yapamazsınız. Yemeyi bilmeli, lezzetleri ayırt etmeli, iyi bir araştırmacı, meraklı ve dengeli olmalısınız.

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Mastershef Somer Sivrioğlu'ndan seks itirafı maaşları öğrenince vazgeçti

* Bir şefin 24 saati yemekle mi geçer?
Benim öyle. Eve bile gittiğimde yemekle ilgili bir belgesel açıp seyreder, sonra kendime ‘Deli misin sen’ diye sorarım. Sosyal medyaya bakarken de takip ettiğim hesaplar hep mutfakla ve yemekle ilgili.

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