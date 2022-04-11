Mastershef Somer Sivrioğlu'ndan seks itirafı maaşları öğrenince vazgeçti

* Yemek sana ne ifade ediyor?

Tutku. Hayatın anlamı. Her şey.

* Yemeği yapmak mı yoksa yemek mi senin için daha tatmin edici?

Güzel yemek yapmanın profesyonel zevki bambaşka ama ben yemek yerken de inanılmaz zevk alıyorum. Biri ruhumu besliyor, diğeri de insanları beslediğim için beni mutlu ediyor.