Masterchef'ten elenen Yasin Obuz'un itirafı Somer Şefi ağlattı : Geceleri çalıştım

Yasin ise elenince vedasında şunları söyledi:

"Ben buraya seçilince herkes bu adam olay çıkarır dedi. Benim çok sevenim olduğu gibi benim üzerime oynayanlar oldu. Çok mücadele ettim, çok çalıştım. Buradan gençlere sesleniyorum, ailenizin sözünü dinleyin ama hayallerinizin peşinden de gidin."