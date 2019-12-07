Masterchef'ten elenen Yasin Obuz'un itirafı Somer Şefi ağlattı : Geceleri çalıştım
Masterchef'te kim elendi sorusunun yanıtı bu hafta Yasin Obuz oldu. Yarışmanın renkli ismi Yasin vedasındaki açıklamaları ile Somer Şef'i de ağlattı.
Masterchef Türkiye yarışmasının yaramaz çocuğu Yasin Obuz bu hafta elenen isim oldu. Yasin'in vedadaki itirafları ise geceye damga vurdu. Cemre'nin birinci çıktığı elemede Batuhan ile son ikiye kalan Yasin Obuz, ilk takdirlik hareketi burada yaptı. Batuhan'ın gidecek yolu olduğunu söyleyen Yasin, "kendisinin elenmesini tercih edeceğini söyledi".
Şefler Yasin için çok güzel sözler söyledi. Mehmet Yalçınkaya, Yasin için "Sen adını buraya yazdırdın. Kimsenin adam olmaz dediği Yasin adını 7. sıraya yazdırdı' dedi.
Yasin ise elenince vedasında şunları söyledi:
"Ben buraya seçilince herkes bu adam olay çıkarır dedi. Benim çok sevenim olduğu gibi benim üzerime oynayanlar oldu. Çok mücadele ettim, çok çalıştım. Buradan gençlere sesleniyorum, ailenizin sözünü dinleyin ama hayallerinizin peşinden de gidin."