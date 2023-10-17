BIST 8.024
DOLAR 27,90
EURO 29,46
ALTIN 1.722,75

MasterChef'ten elenen Kerem'den 'Eda Karabulut' ifşası! Ses kayıtlarını paylaştı

|
MasterChef'ten elenen Kerem'den 'Eda Karabulut' ifşası! Ses kayıtlarını paylaştı

MasterChef All Star'a veda eden isim 2019 finalisti Kerem Giritlioğlu oldu. Kerem'in 'Eda Karabulut' ifşası sosyal medyada gündeme oturdu.

MasterChef'ten elenen Kerem'den 'Eda Karabulut' ifşası! Ses kayıtlarını paylaştı

MasterChef All Star'a veda eden Kerem Giritlioğlu'na eski yarışmacılardan destek mesajı yağdı. 

115
MasterChef'ten elenen Kerem'den 'Eda Karabulut' ifşası! Ses kayıtlarını paylaştı

Elenen yarışmacı da sosyal medya hesabının story kısmında gelen destek paylaşımlarını paylaşarak teşekkür etti.

215
MasterChef'ten elenen Kerem'den 'Eda Karabulut' ifşası! Ses kayıtlarını paylaştı

Destek mesajı paylaşanlar arasından geçen hafta elenen Eda Karabulut da vardı. Ancak Kerem Eda'nın paylaşımına sayfasında yer vermedi.

315
MasterChef'ten elenen Kerem'den 'Eda Karabulut' ifşası! Ses kayıtlarını paylaştı

Eda, kendisini paylaşmayan Kerem'e sinirlendi ve WhatsApp üstünden mesaj ve ses kaydı yağdırdı. 

415