MasterChef'ten elenen Kerem'den 'Eda Karabulut' ifşası! Ses kayıtlarını paylaştı
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MasterChef All Star'a veda eden isim 2019 finalisti Kerem Giritlioğlu oldu. Kerem'in 'Eda Karabulut' ifşası sosyal medyada gündeme oturdu.
MasterChef All Star'a veda eden Kerem Giritlioğlu'na eski yarışmacılardan destek mesajı yağdı.
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Elenen yarışmacı da sosyal medya hesabının story kısmında gelen destek paylaşımlarını paylaşarak teşekkür etti.
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Destek mesajı paylaşanlar arasından geçen hafta elenen Eda Karabulut da vardı. Ancak Kerem Eda'nın paylaşımına sayfasında yer vermedi.
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Eda, kendisini paylaşmayan Kerem'e sinirlendi ve WhatsApp üstünden mesaj ve ses kaydı yağdırdı.
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