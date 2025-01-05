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MasterChef'ten elenen Beyza aldığı kararı takipçileriyle paylaştı: Heyecanlıyım

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MasterChef'ten elenen Beyza aldığı kararı takipçileriyle paylaştı: Heyecanlıyım

MasterChef Türkiye'nin sevilen isimlerinden biri olan ve yarışmayı beşinci olarak tamamlayan Beyza, elendikten sonra aldığı yeni kararı takipçilerine açıkladı.

MasterChef'ten elenen Beyza aldığı kararı takipçileriyle paylaştı: Heyecanlıyım

MasterChef Türkiye 2024 aylar süren mücadelenin ardından finale günler kaldı. Onlarca yemeğin ardından Onur, Eda, Semih ve Kerem son dörde kalmayı başardı.

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MasterChef'ten elenen Beyza aldığı kararı takipçileriyle paylaştı: Heyecanlıyım

Yarışmanın en iddialı isimlerinden biri olan Beyza da 30 Aralık’ta Kerem’e karışı 1 puanla mağlup olarak yarışmaya veda etmişti.

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MasterChef'ten elenen Beyza aldığı kararı takipçileriyle paylaştı: Heyecanlıyım

Yarışmanın ardından sosyal medya hesabını aktif kullanan Beyza, takipçilerinin sorularını yanıtladı. Sevilen isim aldığı kararı ise açıkladı.

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MasterChef'ten elenen Beyza aldığı kararı takipçileriyle paylaştı: Heyecanlıyım

MasterChef yarışmasının hayatına ne kattığına yönelik de konuşan Beyza, "Ben aslında ailem için geldim ama hayatım tamamen değişti. Çok güzel şeyler öğrendim. 

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