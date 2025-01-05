MasterChef'ten elenen Beyza aldığı kararı takipçileriyle paylaştı: Heyecanlıyım
MasterChef Türkiye'nin sevilen isimlerinden biri olan ve yarışmayı beşinci olarak tamamlayan Beyza, elendikten sonra aldığı yeni kararı takipçilerine açıkladı.
MasterChef Türkiye 2024 aylar süren mücadelenin ardından finale günler kaldı. Onlarca yemeğin ardından Onur, Eda, Semih ve Kerem son dörde kalmayı başardı.
Yarışmanın en iddialı isimlerinden biri olan Beyza da 30 Aralık’ta Kerem’e karışı 1 puanla mağlup olarak yarışmaya veda etmişti.
Yarışmanın ardından sosyal medya hesabını aktif kullanan Beyza, takipçilerinin sorularını yanıtladı. Sevilen isim aldığı kararı ise açıkladı.
MasterChef yarışmasının hayatına ne kattığına yönelik de konuşan Beyza, "Ben aslında ailem için geldim ama hayatım tamamen değişti. Çok güzel şeyler öğrendim.