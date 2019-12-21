Masterchef'ten elenen Batuhan Bayır böyle gitti! Vedasında olanlar
Masterchef Türkiye yarışmasının favori ismi Batuhan Bayır bu hafta elenen isim oldu. Masterchef'e veda eden Batuhan'ı şefler öve öve bitiremedi. İşte Batuhan Bayır'ın Masterchef'e vedası...
Masterchef Türkiye'de final haftası öncesindeki son elemede büyük bir sürpriz yaşandı. Yarışmanın birinciliğe en yakın ismi olarak gösterilen Batuhan Bayır elendi. Batuhan'ı yakan perde pilavındaki aşırı baharat oldu. Batuhan'ı vedasında ise şefler övgü yağmuruna tuttu.
Mehmet Yalçınkaya, 'Ben seni büyük bir şef olarak göreceğim. Bundan şüphem yok" dedi. Batuhan'ın elenmesinde yemeğinin baharatının fazla olması etkili oldu. Danilo şef, Batuhan'a 'Ben senin yaşında senin gibi yemek yapamıyordum. Asla bu yolu kaybetme. Muhteşem yarıştın' dedi.
Somer Şef de Batuhan'a övgü yağdırdı ve şunları söyledi:
-"Ben 18 yaşındayken herşeyi kaybeden biriydim. Sen 18 yaşında mutfağa girdin. Senin yaşında bu kadar olgun, mesleğine bu kadar amade, kendini kariyerine odaklamış yurt içinde ve yurt dışında çok az şef gördüm. Sen burada olan 22 yaşında herkesten çok ileridesin. Bu kafayla gittiğin sürece senin yoluna taş değmez. Sen bizim mesleğimiz için çok ciddi bir mücevhersin, bunu unutma, yolun açık olsun kardeşim."
En çok potaya giren isimlerden biri olan Batuhan Bayır, final öncesinde potadan çıkamadı ve evine giden isim oldu. Batuhan şeflerden aldığı övgüler sonrasında şunları söyledi:
-Ben lise 2'den beri aralıksız çalışıyorum. 15 yaşından beri mutfaktayız. Okulu dondurup çalışmaya devam ettim. Buraya bir şeyleri kanıtlamak için geldim. Kendi yaş grubuma örnek olurum diye geldim. 22 yaşındayım ama sizlerden duyduklarım gurur verici. Bu ayrı bir yoldu benim için. Bu yol kapandı ama bu bir sürü yol açtı. Ben bir şey kaybettiğimi düşünmüyorum, çok iyi yerdeyim. Sizlerden çok şey öğrendim. Çalışma hayatıma devam edeceğim.