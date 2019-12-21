Masterchef'ten elenen Batuhan Bayır böyle gitti! Vedasında olanlar

En çok potaya giren isimlerden biri olan Batuhan Bayır, final öncesinde potadan çıkamadı ve evine giden isim oldu. Batuhan şeflerden aldığı övgüler sonrasında şunları söyledi:

-Ben lise 2'den beri aralıksız çalışıyorum. 15 yaşından beri mutfaktayız. Okulu dondurup çalışmaya devam ettim. Buraya bir şeyleri kanıtlamak için geldim. Kendi yaş grubuma örnek olurum diye geldim. 22 yaşındayım ama sizlerden duyduklarım gurur verici. Bu ayrı bir yoldu benim için. Bu yol kapandı ama bu bir sürü yol açtı. Ben bir şey kaybettiğimi düşünmüyorum, çok iyi yerdeyim. Sizlerden çok şey öğrendim. Çalışma hayatıma devam edeceğim.