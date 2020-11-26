MasterChef'ten diskalifiye olan Uğur'un küfürlerinin ardından flaş hamle

TV8'in milyonlarca kişi tarafından izlenen yarışması MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz günlerde bir skandal yaşandı. Yarışmacılardan Uğur Deniz Yılmaz'ın birbirinden edepsiz paylaşımları gün yüzüne çıktı. Yarışmayı takip edenlerin favori isimlerinden biri olan Uğur, geçmişte Twitter'da oldukça küfürlü paylaşımlar yapmış hatta küfretmediği kimse kalmamış.