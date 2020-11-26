MasterChef'ten diskalifiye olan Uğur'un küfürlerinin ardından flaş hamle
TV8 MasterChef Türkiye'den Uğur Deniz Yılmaz kovuldu. Sebebi ise Twitter'da yaptığı küfürler paylaşımlar oldu. Diskalifiye edilen Uğur'un yeni hamlesi ise şaşırtmadı.
TV8'in milyonlarca kişi tarafından izlenen yarışması MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz günlerde bir skandal yaşandı. Yarışmacılardan Uğur Deniz Yılmaz'ın birbirinden edepsiz paylaşımları gün yüzüne çıktı. Yarışmayı takip edenlerin favori isimlerinden biri olan Uğur, geçmişte Twitter'da oldukça küfürlü paylaşımlar yapmış hatta küfretmediği kimse kalmamış.
Uğur'un bu küfürlü paylaşımları hızla yayıldı. Acun Ilıcalı, MasterChef Türkiye yarışmasından Uğur'un diskalifiye olduğunu, ''Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle MasterChef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir'' sözleriyle açıkladı.
MasterChef Türkiye yarışmasını severek izleyenleri şoka uğratan bu olayda Uğur'a tepkiler giderek büyüdü. Fakat kanal da bu durumdan zarar gördü birçok kişi ''Nasıl önceden araştırılmadı'' dedi.
Uğur'un sosyal medya hesabındaki takipçileri ise hızla takibi bıraktı. MasterChef Uğur, ciddi ölçüde takipçi kaybı yaşadı.