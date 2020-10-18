MasterChef'te tansiyon yükseldi! Serhat'ın söylediği o kelime stüdyoyu karıştırdı
MasterChef Türkiye 2020’de dün akşam dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Yarışmada Serhat ve Uğur arasında gergin anlar yaşandı.
MasterChef Türkiye'de dün akşam mavi ve kırmızı takımlar üçüncü dokunulmazlık oyunu için mücadele etti. Balıkesir'e konuk olan yarışmacılar, Balıkesir yöresel yemekleri yaparak takım oyununu kazanmak için çaba sarf etti.
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Tansiyonunun zaman zaman yükseldiği MasterChef takım oyununda, bir takım diğerine üstünlük kurdu ve haftanın üçüncü takım oyununu kazandı.
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MasterChef yeni bölümde yarışmacılardan istenilen yemekler ve bu yemeklerde hangi takımların kazandığı, şeflerin açtığı oy zarfları ile belli oldu.
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Yöresel yemekleri en iyi yapan Kırmızı takım, Masterchef'te takım oyununu kazandı.
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