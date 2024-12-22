MasterChef'te son ceketi kim kazandı? Onur ile Şirin arasında büyük mücadele! Duygusal veda...
MasterChef'te büyük finale sayılı günler kaldı. Hafta boyu ceket yarışına adını yazdırabilmek için mücadele eden yarışmacılardan Onur ve Şirin son ikiye kaldı. Esra Tokelli'nin konuk olduğu gecede MasterChef 2024'te 7. olarak veda eden isim belli oldu. İşte MasterChef'te yaşananlar...
Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef'te heyecan giderek artıyor.
Ceket yarışına adını yazdırabilmek için hafta boyu mücadele eden yarışmacılardan gün sonunda galip gelen balkona çıktı. Sırasıyla Beyza, Kerem, Semih, Erim ve Eda'nın balkona çıktığı yarışmada; Onur ve Şirin son ikiye kaldı.
İlk turun puanları
MasterChef'in 21 Aralık Cumartesi akşamı ekranlara gelen son bölümünde; Onur ve Şirin ilk turda trüf mantarı ve kekikler ile yaratıcı bir tabak hazırladı. İlk turun sonunda Onur 17,5 puan alırken; Şirin 12,5 puan aldı.
Esra Tokelli konuk oldu
MasterChef All Star şampiyonu Esra Tokelli'nin konuk olduğu bölümde; ikinci turun yemeği Esra'ya şampiyonluğu getiren "Kış Kazı" yemeği oldu.