MasterChef'te son ceketi kim kazandı? Onur ile Şirin arasında büyük mücadele! Duygusal veda...

Ceket yarışına adını yazdırabilmek için hafta boyu mücadele eden yarışmacılardan gün sonunda galip gelen balkona çıktı. Sırasıyla Beyza, Kerem, Semih, Erim ve Eda'nın balkona çıktığı yarışmada; Onur ve Şirin son ikiye kaldı.