MasterChef'te şaşırtan veda! Kimse onun elenmesini beklemiyordu: Başın dik şekilde çıkabilirsin
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MasterChef Türkiye'nin dün akşamki bölümünde Semih ile Erim son ceketin sahibi olabilmek için mücadele etti. iki yarışmacıdan biri gecenin sonunda mutlu olurken diğeri ise yarışmaya gözyaşlarıyla veda etti.
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini üstlendiği, heyecanı yüksek geçen bir sezonun ardından MasterChef 2024'te final heyecanı devam ediyor.
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İlk 6'ya kalan Kerem, Onur, Erim, Beyza, Semih ve Eda ceket için yarışmaya hak kazandı.
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Yarışmada ceket giyen isimler Kerem, Onur, Eda ve Beyza oldu. Son ceket için Erim ve Semih mücadele etti.
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İlk turda yarışmacılardan üç ürünle yaratıcı bir tabak yapmaları istendi. Erim 20 puan, Semih ise 21 puan aldı.
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