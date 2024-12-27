BIST 9.949
DOLAR 35,27
EURO 36,74
ALTIN 2.987,13

MasterChef'te şaşırtan veda! Kimse onun elenmesini beklemiyordu: Başın dik şekilde çıkabilirsin

|
MasterChef'te şaşırtan veda! Kimse onun elenmesini beklemiyordu: Başın dik şekilde çıkabilirsin

MasterChef Türkiye'nin dün akşamki bölümünde Semih ile Erim son ceketin sahibi olabilmek için mücadele etti. iki yarışmacıdan biri gecenin sonunda mutlu olurken diğeri ise yarışmaya gözyaşlarıyla veda etti.

MasterChef'te şaşırtan veda! Kimse onun elenmesini beklemiyordu: Başın dik şekilde çıkabilirsin

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini üstlendiği, heyecanı yüksek geçen bir sezonun ardından MasterChef 2024'te final heyecanı devam ediyor.

19
MasterChef'te şaşırtan veda! Kimse onun elenmesini beklemiyordu: Başın dik şekilde çıkabilirsin

İlk 6'ya kalan Kerem, Onur, Erim, Beyza, Semih ve Eda ceket için yarışmaya hak kazandı.

29
MasterChef'te şaşırtan veda! Kimse onun elenmesini beklemiyordu: Başın dik şekilde çıkabilirsin

Yarışmada ceket giyen isimler Kerem, Onur, Eda ve Beyza oldu. Son ceket için Erim ve Semih mücadele etti.

39
MasterChef'te şaşırtan veda! Kimse onun elenmesini beklemiyordu: Başın dik şekilde çıkabilirsin

İlk turda yarışmacılardan üç ürünle yaratıcı bir tabak yapmaları istendi. Erim 20 puan, Semih ise 21 puan aldı.

49