MasterChef'te şaşırtan veda! İlk turda birinci olan isim elendi: Buraya kadarmış
MasterChef Türkiye'de rekabet günden güne artıyor. 24 Kasım Pazar akşamı eleme heyecanının yaşandığı gecede; Kaan, Eda,Semih ve Muratcan yarışmada bir hafta daha kalabilmek için kıyasıya rekabet etti. Gece sonunda en başarısız tabağı yapan isim ise yarışmaya veda etti. İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...
Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te rekabet günden güne artıyor.
Kaan, Eda,Semih ve Muratcan'ın potada olduğu MasterChef'te 3 Kasım Pazar akşamı eleme gecesi heyecanı yaşandı.
İlk turun puan durumu
Safranla yaratıcı tabaklar hazırlayan yarışmacılar, canla başla mücadele etti. İlk turun sonunda üç şeften; Muratcan toplamda 22, Eda 21, Kaan 21 ve Semih 18,5 puan aldı.
İkinci turda Eda, Kaan, Semih ve Muratcan, Danilo şef imzalı "Magnifico" adlı tabağını en iyi şekilde yapmak için mücadele ettiler.