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MasterChef'te şaşırtan veda! İlk turda birinci olan isim elendi: Buraya kadarmış

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MasterChef'te şaşırtan veda! İlk turda birinci olan isim elendi: Buraya kadarmış

MasterChef Türkiye'de rekabet günden güne artıyor. 24 Kasım Pazar akşamı eleme heyecanının yaşandığı gecede; Kaan, Eda,Semih ve Muratcan yarışmada bir hafta daha kalabilmek için kıyasıya rekabet etti. Gece sonunda en başarısız tabağı yapan isim ise yarışmaya veda etti. İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...

MasterChef'te şaşırtan veda! İlk turda birinci olan isim elendi: Buraya kadarmış

Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te rekabet günden güne artıyor.

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MasterChef'te şaşırtan veda! İlk turda birinci olan isim elendi: Buraya kadarmış

Kaan, Eda,Semih ve Muratcan'ın potada olduğu MasterChef'te 3 Kasım Pazar akşamı eleme gecesi heyecanı yaşandı.

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MasterChef'te şaşırtan veda! İlk turda birinci olan isim elendi: Buraya kadarmış

İlk turun puan durumu

Safranla yaratıcı tabaklar hazırlayan yarışmacılar, canla başla mücadele etti. İlk turun sonunda üç şeften; Muratcan toplamda 22, Eda 21, Kaan 21 ve Semih 18,5 puan aldı.

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MasterChef'te şaşırtan veda! İlk turda birinci olan isim elendi: Buraya kadarmış

İkinci turda  Eda, Kaan, Semih ve Muratcan, Danilo şef imzalı "Magnifico" adlı tabağını en iyi şekilde yapmak için mücadele ettiler.

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