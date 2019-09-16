MasterChef'te sabotajla ilgili bilinmeyen olay! Rıfat Yurttaş Eda'yı ifşa etti
Master şef yarışmasında Nalan ve Eda takımı sabote etmiş ve Nalan elenmişti. Sabotaja ilişkin meğer hiç bilinmeyen bir 'yemin' detayı daha varmış. Rıfat son bölümde anlattı.
MasterChef yarışması bir kez daha sabotaj olayıyla karıştı. Eda ve Nalan'ın yaptığı şike sonrasında takımları yenilmişti. Yeni haftada olaya dair hiç bilinmeyen bir detay ortaya çıktı. Bunu ifşa eden de Rıfat Yurttaş oldu.
MasterChef'in yeni bölümünde Eda suçlamalar karşısında kendini savunmak için konuyu açınca durumu daha beter hale getirdi. Eleme gecesi sabotaj konuşmasını itiraf eden Eda, "Ben sabote etmedim" ısrarında bulundu. Eda şunları söyledi:
-Ben bugüne kadar verilen takımlarda gerekeni yaptım. Bu zaten benim alanım. Benim müşterilerim var. Alanım çıkınca yapmamam söz konusu olabilir mi?
Yarışmacılardan Orhan araya girip 'alanın olmasaydı satacak mıydır?" deyince Eda kendini şöyle savundu:
-Hayır alanım olmasaydı da... Ben zaten kararını vermişti. Alanım çıkınca yapmamam söz konusu olabilir mi ya... Böyle bir algı yaratmaya çalışıyorsunuz. Bir taraftan Eda senden eminim diyorsunuz, öbür yandan suçluyorsunuz. Adalet teraziniz şaşmış.
Sabotajı ortaya çıkan Yasin olmuştu. Eda'nın bu açıklamaları üzerine "İhanetin bedelini ödeyeceksin" diye bağıran Yasin şunları söyledi:
-Evet yaptın eminiz. Yemekleri yapmadın demiyoruz. Ama neden yaptın. 5 çayı senin işin olduğu için yaptın. Kusura bakma ihanet ettin takımına. Ama yarı yoldan döndün.