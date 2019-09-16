MasterChef'te sabotajla ilgili bilinmeyen olay! Rıfat Yurttaş Eda'yı ifşa etti

MasterChef'in yeni bölümünde Eda suçlamalar karşısında kendini savunmak için konuyu açınca durumu daha beter hale getirdi. Eleme gecesi sabotaj konuşmasını itiraf eden Eda, "Ben sabote etmedim" ısrarında bulundu. Eda şunları söyledi:

-Ben bugüne kadar verilen takımlarda gerekeni yaptım. Bu zaten benim alanım. Benim müşterilerim var. Alanım çıkınca yapmamam söz konusu olabilir mi?