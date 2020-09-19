MasterChef'te Mehmet Şef'ten çok sert çıkış! Tanya gözyaşlarına hakim olamadı
MasterChef Türkiye'nin TV8'de ekranlara gelen son bölümünde Mehmet Şef'in Tanya'yı ağlatması olay oldu.
MasterChef Türkiye’nin 57. son bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için mavi ve kırmızı takımlar yarıştı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele etti.
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MasterChef bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan, ünlü şef Danilo Zanna’nın tarifiyle vitello tonnato yemeğini yapmaları istendi.
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Yarışmacılar kendilerine verilen sürenin ardından tabaklarını şeflerin tadımına sundu. Ancak yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden katılan Tanya Kilitkayalı, yemeğini yetiştiremedi.
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Eksik tabakla şeflerin karşısına çıkan Tanya, “Planlama hatası yaptım ve yetiştiremedim. Aslında hepsini yaptım ve tabaklayamadım. Havyarı, kuşkonmazı koyamadım. Yanlışlık ve stresten yetiştiremedim” dedi.
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