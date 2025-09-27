MasterChef'te Mehmet Şef'in üzerine yürümüştü! Çağatay için karar verildi

27 yaşında olan Çağatay Doğanoğlu'nın yıldızı jüri üyelerinden Mehmet Şef ile hiç barışmadı. Zaman zaman Mehmet Şef'in psikolojik şiddetine maruz kalan Çağatay da film, Masterchef yarışmasının son bölümünde koptu. Masterchef izleyicisini şoke eden olaylar, dokunulmazlık kararının açıklanması sırasında yaşandı. Şefler Nisa ile konuşurken, Çağatay yukardaki arkadaşları ile diyaloğa girdi. Bunu farkeden Mehmet Şef 'Çağatay' diye öyle bir bağırdı ki stüdyo bir anda buz kesti.