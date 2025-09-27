MasterChef'te Mehmet Şef'in üzerine yürümüştü! Çağatay için karar verildi
MasterChef Türkiye'nin 2025 sezonunda heyecan iyice tırmanıyor. Yarışmanın iddialı isimlerinden olan Çağatay Doğanoğlu, geçtiğimiz bölümde Mehmet Şef'le gergin dakikalar yaşadı. Yaşanan olayın ardından Mehmet Şef stüdyodan kovunca Çağatay delirdi. Mehmet Şef'in üstüne yürüdüğü anlar herkesi şok etti. Çağatay'ın diskalifiye olması bekleniyordu, akıbeti belli oldu. Bakın Mehmet Şef'in Çağatay hakkındaki kararı ne oldu...
TV8 kanalında yayınlanan Masterchef Türkiye'nin son bölümünde Çağatay bombası patladı. Çağatay Doğanay ile şef Mehmet Yalçınkaya arasında öyle anlar yaşandı ki stüdyoda az daha 'yumruklu' saldırı olacaktı. Masterchef'te şimdi herkes Çağatay'ın yarışmadan kovulup kovulmayacağını merak ediyor. Somer Şef'in duyurusuna göre şefler kararı saldırı girişimine maruz kalan Mehmet Yalçınkaya'ya bıraktı. Mehmet Şef'in Çağatay'ın akıbeti için verdiği karar belli oldu.
27 yaşında olan Çağatay Doğanoğlu'nın yıldızı jüri üyelerinden Mehmet Şef ile hiç barışmadı. Zaman zaman Mehmet Şef'in psikolojik şiddetine maruz kalan Çağatay da film, Masterchef yarışmasının son bölümünde koptu. Masterchef izleyicisini şoke eden olaylar, dokunulmazlık kararının açıklanması sırasında yaşandı. Şefler Nisa ile konuşurken, Çağatay yukardaki arkadaşları ile diyaloğa girdi. Bunu farkeden Mehmet Şef 'Çağatay' diye öyle bir bağırdı ki stüdyo bir anda buz kesti.
Yarışmacılar Mehmet Yalçınkaya'nın bağırması ile irkildi. Çağatay ise sus pus oldu. Mehmet Şef ise durmadı ve 'Çık dışarı' diye bağırdı. Çağatay gitmedi ama Şef bir kez daha 'çık dışarı' dedi. Çağatay şefin kovması ile birlikte stüdyodan dışarı çıkmak için tezgahından ayrıldı.
Çağatay giderken o sırada Mehmet Şef'in arkasından 'Terbiyesiz' diye bağırdığı duyuldu. Bu kelimeyi duyan Çağatay öyle bir öfkeyle döndü ki herkes şoke oldu.